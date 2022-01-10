РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. Сноубордисты из Балашихи, Кронштадта, Нижнего Новгорода, Петрозаводска и других городов России показали свое мастерство в слоупстайле — скольжении на доске с преодолением препятствий в рамках шоу на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Шоу стало заключительным в сноуборд-марафоне, который проходил на главной площади округа с 1 по 9 января. Детский сноуборд-парк стал частью губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Зимним аттракционом могли бесплатно воспользоваться все желающие. Катались гости под наблюдением инструкторов.

«Все праздники на площади перед Ледовым дворцом работали горка для тюбинга и сноуборд-парк для детей. Чтобы показать мастер-класс для подрастающего поколения, мы пригласили высококлассных сноубордистов. Я думаю, что после шоу многие тоже захотели попробовать свои силы в этом виде спорта», — сказал начальник управления по физкультуре, спорту и работе с молодежью администрации Балашихи Никита Тарасевич.

9 января для зрителей выступили как начинающие спортсмены, так и профессионалы, посвятившие сноуборду долгие годы. Один из них — 30-летний Денис Леонтьев. Он катается с 15 лет и стал первым победителем европейских коммерческих соревнований по сноуборду, а также призером состязаний в США.

«Дети смотрели, как мы катаемся, и, может быть, многие из них тоже захотели заниматься этим спортом. Это очень здорово. Я начал спортивную карьеру достаточно давно, по соревнованиям уже не езжу и больше ухожу в съемочный процесс — снимаю крутые видео с трюками», — отметил Леонтьев.

Покататься на сноуборде, лыжах и тюбинге жители могут и на других площадках Балашихи. Открыт для посещения горнолыжный комплекс «Лисья гора». Также пункт проката лыж работает напротив комплекса у Разинского шоссе.

Всего в городском округе работают 5 лыжных трасс, в том числе новая трасса, которую открыли в Пестовском парке в 2021 году.