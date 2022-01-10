РИАМО - 10 янв. Мужчина 1972 г.р. нанес смертельные колото-резаные ранения своему знакомому в ходе ссоры во время совместного распития алкоголя в деревне Бакеево-2 городского округа Солнечногорск, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Тело мужчины 1990 г.р. с колото-резаным ранением груди нашли в строительном вагончике на одном из участков деревни.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители задержали за совершенное преступление знакомого погибшего. Выяснилось, что мужчина убил приятеля в ходе ссоры, возникшей во время пьяной ссоры.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Фигурант дела заключен под стражу.