РИАМО - 10 янв. Необходимо проработать вопрос включения пельменей в состав школьного меню на территории Подмосковья, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Во все времена в наши студенческие, школьные годы одно из самых действительно вкусных было пельмени. <…> Если дети хотят пельмени, дайте пельмени», – сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор поручил проработать данный вопрос с Роспотребнадзором. Кроме того, он предложил использовать качественную продукцию сертифицированных компаний, которые отправляют пельмени на экспорт.

«Проработаем этот вопрос. <…> Это (пельмени - ред.) продукт повышенного риска», – отметила главный государственный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.