РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. С 27 декабря по 10 января с дворовых и общественных территорий городского округа Люберцы было вывезено более 1,7 тыс. кубометров снега, сообщила начальник управления благоустройства администрации муниципалитета Елена Чиркова на оперативном совещании в понедельник.

«Всего было привлечено 128 единиц спецтехники, 1324 сотрудника. Собрано и вывезено порядка 1730 кубометров снега», — сказала Чиркова.

Она добавила, что на территории горокруга — 679 дворов, 527 детских площадок и 437 спортивных площадок.