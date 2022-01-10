РИАМО - 10 янв. Российский президент Владимир Путин назвал «майданными технологиями» массовые беспорядки, которые произошли на территории Казахстана, сообщает Nation News.

«В Казахстане активно применялись присущие майданным технологиями элементы силовой информационной поддержки протестов», — отметил Путин на сессии Совета безопасности ОДКБ.

При этом глава государства подчеркнул, что нападение на Казахстан является актом агрессии, «на это надо было реагировать без промедления».

Протесты в Казахстане начались 2 января. Позже массовые беспорядки с применением оружия распространились по всей стране. Власти Казахстана попросили Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ввести в республику войска для стабилизации ситуации.

Ранее власти Казахстана заявили, что миротворческие силы ОДКБ будут задействованы в республике локально, они будут охранять жизненно важные объекты.