РИАМО - 10 янв. Специалисты закончили проведение ремонтных работ в школе в городском округе Лосино-Петровский, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня совсем рано утром мне пришли фото- и видеоотчеты. Я очень надеюсь, как обычно бывает после сдачи школы, все недочеты и погрешности совместно с директором будут исправлены», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Глава городского округа Лосино-Петровский Иван Курданин по видеосвязи рассказал, что школа расположена в поселке Биокомбината. Учебное заведение было построено в 1976 году, ранее ремонт в нем не проводился.

«В ходе капитального ремонта была отремонтирована кровля, отштукатурен и утеплен фасад. Заменены проводка и все инженерные коммуникации, окна, двери и полностью отремонтирован пищеблок. В санузлах выложена плитка и смонтированы кабинки, установлена новая сантехника и дополнительные раковины», — рассказал Курданин.

Он добавил, что сегодня начало свою работу старшее крыло школы. Директор образовательного учреждения Светлана Шевченко прокомментировала, что была проделана огромная работа, педагоги и дети остались довольны.

Один из учеников по видеосвязи рассказал, что после ремонта заниматься в школе стало комфортнее, теперь в нее приятно приходить учиться. Другой ученик добавил, что ранее во время ремонта они ездили в другое учебное заведение. Уроки для них там проводили во вторую смену. Путь туда занимал около 20 минут.

«Я хочу поблагодарить и подрядную организацию, и учителей. Начался новый год и новая учебная четверть, и я хочу вам пожелать, чтобы она прошла гладко», — обратился Воробьев к учителям и школьникам по видеосвязи.