РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Около 100 жалоб на уборку снега во дворах направили жители подмосковного Красногорска в период с 27 декабря по 10 января в ЕДДС округа, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе в период прошедших зимних праздников, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«По состоянию на 7:30 10 января по линии ЕДДС и 112 поступило 97 обращений от жителей округа, требующих реагирования обслуживающих организаций по уборке снега. По 19 адресам отработано, по 78 ведутся работы», - сказал Криворот.

Он напомнил, что 5 января в округе была объявлена мобилизация по уборке снега. По докладам организаций, в работах задействованы 1167 человек и 288 единиц техники.

Начальник управления ЖКХ администрации округа Сергей Голощапов отметил, что в основном УК по уборке снега отрабатывают удовлетворительно, за исключением организации «ПИК-Комфорт», на работу которой поступает много жалоб на портал «Добродел».

Всего в категории «Снег и наледь во дворах» на портале жители Красногорска за новогодние праздники разместили 892 обращения. Большинство обращений - из ЖК «Мортонград» в деревне Путилково. Представитель подрядчика, работающего в данном жилом комплексе, сообщил, что на качество зимней уборки влияет высокая запаркованность.

Волков дал профильным замам поручение проверить, где эффективнее будет не дожидаться техники от подрядчика, а передать обслуживание внутриквартальных дорог УК и выделить на эти цели субсидию.

«И дворник будет больше получать. В такой ситуации он прошелся бы перед снегопадом ручным ротором - дорога была бы в идеальном состоянии», - пояснил Волков.