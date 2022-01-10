РИАМО - 10 янв. В Подмосковье ситуация с распространением коронавирусной инфекции в праздничные дни была стабильной, сообщила заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
Она добавила, что наибольшее число заболевших отмечено в Королеве, Коломне, Солнечногорске, Ступине, Павловском Посаде, Дмитровском округе, Фрязине, Электрогорске и Лыткарине.
Всего в Московской области выявлено 652 216 случаев коронавирусной инфекции, скончались 12 520 заболевших, выздоровели и выписались 602 211 человек.
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