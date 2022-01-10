РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. С 31 декабря по 6 января в Единую диспетчерскую службу ЖКХ Люберец по теме благоустройства жители обратились 66 раз, сообщила начальник управления благоустройства администрации городского округа Елена Чиркова в понедельник на оперативном совещании.

«За период с 31 декабря по 6 января в Единую диспетчерскую службу городского округа Люберцы поступило 66 обращений по тематике благоустройства. Все обращения отработаны и закрыты в установленные сроки», — сказала Чиркова.

Она добавила, что с 27 декабря по 10 января в систему «Инцидент» поступило 55 обращений. Основная доля — по очистке снега и наледи управляющей компанией «ЛГЖТ». На портал «Добродел» с 1 по 10 января обратились 79 раз. Большая часть вопросов жителей касается очистки территорий от снега и наледи организациями «ЛГЖТ» и «ПИК-Комфорт».