РИАМО - 10 янв. Руководители муниципалитетов должны контролировать ремонтные работы в школах и быть в контакте с их директорами, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В понедельник открыли отремонтированную школу в Лосино-Петровском.

«Я прошу вас контролировать все школы и ту, что была только что сдана. Всегда есть вещи, которые можно доработать, прислушайтесь к директору, и пусть подрядчики далеко не убегают», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.​

В 2022 году в регионе проложат ремонтировать здания школ. Так, по президентской программе работы планируется провести в 70 учреждениях.