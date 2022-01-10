РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Коммунальщики с раннего утра приступили к очистке от снега общественных пространств в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники «Подольского комбината благоустройства» в понедельник устраняют последствия обильного снегопада. К очистке общественных пространств в микрорайоне Кузнечики они приступили с раннего утра.

Также работы проводятся и в других микрорайонах городского округа. Рабочие убирают дворы, очищают дороги и подходы к автобусным остановкам.