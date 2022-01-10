РИАМО - 10 янв. Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в 13 округах Подмосковья, сообщает оперштаб региона по ситуации с Covid-19.

Ни одного официально зарегистрированного случая заболевания за сутки не оказалось в Луховицах, Молодежном, Протвине, Рошале, Черноголовке, Шатуре, Шаховской, Зарайске, Власихе, Звездном городке, Коломне, Котельниках и Красноармейске.

По 1 случаю заболевания коронавирусом за сутки выявили в Можайском округе, Рузском округе, Дзержинском, Краснознаменске и Серебряных прудах, по 2 – в Ленинском округе и Ивантеевке, по 3 – в Лыткарине, Фрязине, Лосино-Петровском и Химках, 4 – в Электрогорске, 5 – в Щелкове, по 6 – в Пущине, Кашире и Лотошине.

7 – в Наро-Фоминском округе, 8 – в Орехово-Зуевском округе, по 9 – в Озерах и Егорьевске, по 10 – в Долгопрудном и Серпухове, по 11 – в Богородском округе, Волоколамском округе, Балашихе и Ступине, 12 – в Бронницах, по 13 – в Клину и Дубне, 14 – в Электростали, 16 – в Талдомском округе, 19 – в Лобне.

По 23 случая зарегистрировали в Воскресенске и округе Пушкинский, 24 – в Домодедове, 28 – в Дмитровском округе, 32 – в Жуковском, 34 – в Солнечногорске, 35 – в Чехове, 40 – в Павловском Посаде, 41 – в Реутове, 46 – в Сергиево-Посадском округе, 48 – в Люберцах, по 55 – в Истре и Мытищах, 60 – в Королеве.

Наибольшее число заболевших за сутки выявили в Подольске (84), Одинцовском округе (88), Красногорске (96) и Раменском округе (153).

Всего за прошедшие сутки на территории Московской области выявили 1197 случаев заболевания коронавирусом. В статистике учитывались граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Подмосковье и граждане, указавшие в графе «фактическое место проживания» один из городских округов региона.

С начала пандемии в Московской области выявлено 652 216 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего скончались 12 520 человек, выздоровели 602 211 пациентов.