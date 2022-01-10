РИАМО - 10 янв. В текущем учебном году более 22 тыс. родителей поучаствовали в родительском контроле школьного питания в Подмосковье, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Всего с начала данного учебного года 1 сентября у нас поучаствовало в родительском контроле больше 22 тыс. родителей. Основные отзывы положительные», - рассказал Илья Бронштейн на оперативном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Министр отметил, что ведомство реагирует на каждое замечание по школьному питанию.

Ранее губернатор подчеркнул, что в Подмосковье не должны работать недобросовестные производители школьного питания. Этой теме уделяется приоритетное внимание со стороны властей региона.

Андрей Воробьев о школьном питании: кто кормит плохо, тот не работает в Подмосковье>>