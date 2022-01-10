РИАМО - 10 янв. В текущем учебном году более 22 тыс. родителей поучаствовали в родительском контроле школьного питания в Подмосковье, сообщил министр образования Московской области Илья Бронштейн.
Министр отметил, что ведомство реагирует на каждое замечание по школьному питанию.
Ранее губернатор подчеркнул, что в Подмосковье не должны работать недобросовестные производители школьного питания. Этой теме уделяется приоритетное внимание со стороны властей региона.
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