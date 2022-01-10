РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Сбор за жилищно-коммунальные услуги в городском округе Люберцы за декабрь составил 117%, сообщила руководитель управления МособлЕИРЦ по горокругу Елена Мотыль в понедельник на оперативном совещании.

«Общий процент сбора за жилищно-коммунальные услуги в декабре 2021 года составил 117%. Текущий процент сбора — 99%, предыдущий — 18%», — сказала Мотыль.

Она добавила, что с 4 по 6 января в клиентские офисы обратились 283 жителя, а также отработано 648 онлайн-обращений. С 10 января офисы работают в обычном режиме.