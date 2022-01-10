РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. В многоквартирных домах городского округа Люберцы в 2022 году планируют установить 1 тыс. сигнализаторов загазованности в жилых помещениях, сообщил в понедельник наоперативном совещании заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.

«В 2021 году было установлено 64 датчика, на 2022 год планируем установку порядка тысячи датчиков», — сказал Власов.

В случае утечки газа датчики издают звуковые сигналы, клапан перекрывает подачу газа. Это позволяет обеспечить безопасность при эксплуатации газовых приборов.