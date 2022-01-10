РИАМО - 10 янв. В понедельник до 21:00 в столице сохранится сильный снегопад, местами будет метель. Горожанам следует быть аккуратнее на улице, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Внимание автомобилистов обратили на снежные заносы и гололедицу. Поэтому управлять транспортом нужно аккуратнее, значительно снизив скорость и увеличив дистанцию.

На дороге нужно избегать обгонов, перестроений, опережений, а парковать автомобиль лучше вдали от деревьев.

На улице надо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-22-22.

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