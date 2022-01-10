РИАМО - 10 янв. В Подмосковье не должны работать недобросовестные производители школьного питания. Этой теме уделяется приоритетное внимание со стороны властей региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Тема школьного питания всегда очень чувствительная. <...> Мы провели опрос 870 тысяч школьников – и малышей, и старшеклассников. Сегодня министр образования расскажет, каковы итоги опроса», – сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что в регионе каждые последние два дня каждой четверти будут проводиться проверки. Это необходимо для того, чтобы в области остались только добросовестные производители питания для детей.

«Те, кто кормит хорошо, должны работать в Подмосковье, а те, кто кормит детей неважно, не работают в Подмосковье. Вот такой простой и доходчивый принцип хочу до всех довести», – заключил губернатор.

В школах Подмосковья на сегодня питаются около 1 млн детей, напомнил министр образования Московской области Илья Бронштейн.

«Почти 1 млн ребят ежедневно дегустируют питание, пользуются возможностью качественно питаться в школах», – отметил министр, добавив, что питание организуют в более 1,5 тыс. школьных столовых региона.

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