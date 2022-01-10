РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. В 10 населенных пунктах городского округа Люберцы в 2022 году планируют организовать встречи с жителями по вопросам социальной газификации, сообщил заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов в понедельник на оперативном совещании.

«На 2022 год запланированы по 10 населенным пунктам встречи с населением. Также подана заявка по 25 домам на пуск газа», — сказал Власов.

Он добавил, что в 2021 году догазифицировали 6 населенных пунктов.

Задать интересующие вопросы жители могут по номеру: 8(903)207-90-84.