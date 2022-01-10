РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Двух пьяных водителей выявили на дорогах подмосковного Подольска во время новогодних праздников, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске сотрудники ГИБДД с 1 по 9 января проводили профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», в ходе которого проверяли водителей на наличие у них признаков опьянения.

В ходе проведенного комплекса профилактических мероприятий автоинспекторами выявлено 2 нарушения (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения), а также 1 нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Госавтоинспекция обращает внимание горожан на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии опьянения и напоминает, что в соответствии с административным законодательством за данное правонарушение водителю грозит штраф в размере 30 тыс. рублей и лишение права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.