РИАМО - 10 янв. В Московской области вдвое увеличили объем социальной ипотеки для медицинских работников, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы увеличили (соципотеку для врачей - ред.) пока в 2 раза, думаю, что получится больше. <...> Запрос на нее очень высокий», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Он отметил, что в данной работе должна быть использована максимально эффективная схема.

Программу «Социальная ипотека» реализуют в регионе с 2016 года. В рамках нее подмосковное правительство покупает квартиру врачам, учителям, молодым ученым и уникальным специалистам, а им нужно только выплачивать проценты по ипотеке.

Кроме того, в Московской области предусмотрены и другие меры поддержки медиков - программа «Земский доктор», предоставление земельного участка для строительства дома, губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.

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