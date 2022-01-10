«Как мы видим, в мире по-прежнему здравоохранение - это тема №1. «Омикрон» мы, может быть, не так сильно замечаем, хотя эти волны, которые постоянно накрывают то одну, то другую страну, заставляют нас быть мобилизованными», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.