РИАМО - 10 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил врачей за работу на праздниках и отметил важность противодействия распространению штамму коронавируса «омикрон».
«Как мы видим, в мире по-прежнему здравоохранение - это тема №1. «Омикрон» мы, может быть, не так сильно замечаем, хотя эти волны, которые постоянно накрывают то одну, то другую страну, заставляют нас быть мобилизованными», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Он отметил, что медики активно работали в праздничные дни.
«За что огромные слова благодарности я передаю сейчас нашим дорогим врачам», - заключил Воробьев.
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