РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортных происшествий на территории подмосковного Красногорска за минувшие 2 недели, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе в период прошедших зимних праздников, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«В период с 27 декабря по 10 января зарегистрировано 4 ДТП, в результате которых пострадали 5 человек», - сказал Криворот.

Он также добавил, что среди пострадавших было двое несовершеннолетних.