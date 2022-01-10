РИАМО - 10 янв. Порядка 12 тыс. единиц спецтехники и более 90 тыс. рабочих участвуют в уборке снега на территории Москвы после сильного снегопада, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что в городе второй день продолжается снегопад. За минувшие сутки прирост снега в отдельных районах составил до 8 см, а до конца понедельника ожидается еще около 6 см.

«Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Идут мероприятия по уборке города от снега. В первую очередь, ведется непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб», – сказал Бирюков.

С началом снегопада специалисты приступили к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Важно, что данный цикл работ повторяется по мере выпадения осадков.

Бирюков отметил, что в работах по уборке снега задействованы свыше 90 тыс. рабочих и порядка 12 тыс. единиц техники, в том числе 10,6 тыс. единиц собственной и 1,3 тыс. единиц привлеченной.

«Для очистки дворов и пешеходных зон используются 43 тыс. мотоблоков. Собранный снег оперативно вывозится для утилизации на 56 снегосплавных пунктов», – добавил глава комплекса городского хозяйства.

Особое внимание коммунальщики уделяют очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам наземного транспорта, станциям метро и МЦК, ж/д станциям и платформам, ТПУ и объектам соцсферы. Также идет работа по очистке крыш и фасадов от снега и наледи.

Бирюков призвал москвичей по возможности отменить поездки на личных авто, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге и строго соблюдать ПДД.