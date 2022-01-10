РИАМО - 10 янв. Порядка 2 тыс. медработников будут получать доплаты за аренду жилья в 20 тыс. рублей в Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С 1 января мы ввели доплату за аренду жилья. Это 20 тыс. рублей в месяц. Она коснется почти 2 тыс. врачей», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что такая мера позволит поддержать подмосковных медиков.

Также врачам в регионе доступна программа льготной ипотеки, для медиков бесплатно выделяется земля под строительство жилья. Еще в Подмосковье действуют программа «Земский доктор», есть губернаторская доплата до 32 тыс. рублей участковым врачам-терапевтам, педиатрам, врачам общей практики.

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