РИАМО (МЫТИЩИ) - 10 янв. В городском округе Мытищи в игровом зале спортивного комплекса «Дружба» отделом спортивно-массовых мероприятий центра физкультуры и спорта «Олимпик» был проведен Рождественский турнир по мини-футболу среди детских дворовых команд, сообщается на сайте администрации горокруга.

В турнире приняли участие 37 человек в составах 6 команд: «Гранд», «Олимпик», «Биг Бен», «Бостон», «Ультра-Спарта», «Наставники». Все команды были разбиты на 2 группы, где сыграли между собой по круговой системе. После чего прошли стыковые игры.

Все матчи прошли в интересной, захватывающей борьбе, а по результатам всего турнира победила команда «Наставники». Опыт и мастерство дали о себе знать, но мальчишеский задор не давал старшим расслабиться. Второе место заняла сборная «Ультра-Спарта», третье место поделили команды «Гранд» и «Биг Бен».