РИАМО - 10 янв. Каждый уголок Подмосковья должен соответствовать самым высоким стандартам, в парках должны проходить интересные мероприятия, их нужно планировать заранее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Чем дальше, тем больше парки становятся популярными в разных уголках. Каждый уголок должен соответствовать самым высоким стандартам», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что от жителей региона поступает большой запрос на дальнейшее наполнение парков различными событиями и мероприятиями.

«Прошу вас планировать их уже на 2022 год с первого дня», - заключил губернатор.

В новогодние каникулы в 120 парках Московской области прошли более 1,5 тыс. мероприятий. Парки за это время посетили около 1,5 млн человек.

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