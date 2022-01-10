РИАМО - 10 янв. Каждый уголок Подмосковья должен соответствовать самым высоким стандартам, в парках должны проходить интересные мероприятия, их нужно планировать заранее, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что от жителей региона поступает большой запрос на дальнейшее наполнение парков различными событиями и мероприятиями.
«Прошу вас планировать их уже на 2022 год с первого дня», - заключил губернатор.
В новогодние каникулы в 120 парках Московской области прошли более 1,5 тыс. мероприятий. Парки за это время посетили около 1,5 млн человек.
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