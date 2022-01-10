РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 янв. В Щелкове в ЖК «Финский» вместе с ключами от квартир жильцам начали вручать комплекты «Новоселы Подмосковья» от правительства Московской области, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики региона.

Застройщик ЮИТ в Московском регионе уже вручил первые комплекты хозяевам квартир жилого комплекса «Финский».

Комплекты состоят из справочника с информацией о муниципалитете, в котором теперь будут жить хозяева новых квартир, подарочной карты с особенной программой лояльности от 4 торговых сетей - Leroy Merlin, «Петрович», «Твой Дом» и OBI и лифлета с описанием всех скидок и бонусов, которые предоставляют магазины для ремонта и обустройства своего нового жилья.

Подпроект «Новоселы Подмосковья» создан в рамках проекта правительства Московской области «Чуткая Власть». Покупателям квартир в новостройке региона вместе с ключами вручают приветственный комплект.