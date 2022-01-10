РИАМО - 10 янв. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ходе традиционного отчета перед жителями и депутатами регионального парламента расскажет о результатах проделанной работы и планах на 2022 год.

Губернатор отметил, что обращение планируется на 20 января и пройдет уже в десятый раз.

«Что касается обращения, которое я уже анонсировал. <...> Я отчитаюсь перед жителями и перед депутатами законодательного собрания о тех программах и тех достижениях, которые были реализованы в 2021 году и, самое главное, - о стратегических и тактических планах на 2022 год», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

В 2021 году Воробьев выступил с обращением к жителям в апреле. В нем губернатор затронул множество тем, среди которых: здравоохранение, образование, экология, благоустройство, строительство жилья и дорог.