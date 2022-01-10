РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Около 150 подъездов планируют отремонтировать в многоквартирных домах Люберец в 2022 году, сообщил замглавы администрации городского округа Василий Власов в понедельник на оперативном совещании.

«Запланирован ремонт 146 подъездов. Это в основном 2 управляющие компании: «ЛГЖТ» и «Содействие». Из них 46 подъездов — с софинансированием, 100 подъездов — на условиях внебюджетных источников», — сказал Власов.

Также в текущем году планируется капитальный ремонт 110 МКД. Всего заменят 20 лифтов в 9 жилых домах.

Власов добавил, что в 2022 году по программе «Светлый город» установят 13 опор освещения и 14 светодиодных светильников. В рамках «Модернизации уличного освещения» установят 6667 энергоэффективных светильников. Это позволит сократить потребление энергии до 30%.