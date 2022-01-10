РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. На территории подмосковного Красногорска с 27 декабря по 9 января раскрыли 16 преступлений, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Александр Жидков.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе в период прошедших зимних праздников, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«С 27 декабря по 9 января поступило 22 сообщения о преступлениях, раскрыто из них 11, возбуждено 22 уголовных дела», – сказал Жидков.

Он также добавил, что за этот период сотрудники полиции раскрыли 5 ранее совершенных преступлений.

В отделы полиции были доставлены 37 лиц, из них 20 – за административные правонарушения.