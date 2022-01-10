РИАМО - 10 янв. Частные перевозчики стали старательнее выполнять региональные стандарты в Подмосковье, однако впереди еще много работы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в регионе проводится большое обновление состава общественного транспорта.

«Вы знаете, что на территориях работают частные компании. <...> Хочу поблагодарить их за то, что они стараются выдержать наши стандарты. Это происходит не совсем легко, в борьбе», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что большие автобусы в часы пик и выполнение расписания являются очень важной задачей для перевозчиков.