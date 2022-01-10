РИАМО - 10 янв. Программу по модернизации общественного транспорта реализуют в Подмосковье, особое внимание уделяют выполнению расписания и использованию больших автобусов в часы пик, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы на этот год запланировали большую программу по модернизации общественного транспорта», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.
По его словам, данная программа очень важная и чувствительная для огромного количества людей.
Губернатор отметил, что идет серьезное обновление подвижного состава общественного транспорта.
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