РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 10 янв. На территории подмосковного Красногорска в период с 27 декабря по утро 10 января зарегистрировано 11 пожаров, сообщил директор МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Красногорска» Сергей Криворот.

Глава горокруга Дмитрий Волков провел традиционное оперативное совещание в понедельник. Основными вопросами повестки стали оперативная обстановка в округе в период прошедших зимних праздников, подготовка к Крещению и уборка округа от снега.

«За отчетный период произошло 11 пожаров, на которых погибли 3 человека, пострадали 2 и спасены 2 человека», – сообщил Криворот.

Он отметил, что из-за пожара в жилом доме №17 в поселке Светлые горы, который произошел 4 января, был объявлен режим ЧС на муниципальном уровне. Из дома были эвакуированы 20 жильцов, в том числе 5 несовершеннолетних. При пожаре погибли 3 взрослых.

Жильцам, утратившим в результате пожара имущество, предоставили жилье из маневренного фонда округа.

После пожара Волков провел встречи с погорельцами. За каждой пострадавшей семьей закреплен заместитель администрации округа, который готов помочь в решении различных вопросов при обустройстве на новом месте.

«Главное – кров должен быть постоянным. Сейчас люди живут в маневренном фонде. Мы с жителями обсудили – под расселение у нас планируются дома недалеко. Нужно, чтобы в 1 квартале 2023 года люди смогли бы переехать на постоянное место жительства», – подчеркнул Волков.