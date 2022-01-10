РИАМО - 10 янв. Система ЖКХ должна соответствовать самым высоким стандартам, коммунальным службам нужно будет оперативно реагировать на предстоящие снегопады, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он отметил, что в регионе прошли и ожидаются беспрецедентные снегопады.
«Это очень серьезная нагрузка для коммунальных служб», - заключил Воробьев.
Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья, что в понедельник в регионе сохранится сильный снег, местами ожидается метель. Также на дорогах будут снежные заносы и гололедица.
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