РИАМО - 10 янв. Система ЖКХ должна соответствовать самым высоким стандартам, коммунальным службам нужно будет оперативно реагировать на предстоящие снегопады, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша задача — чтобы и тротуары, и дороги, вся система ЖКХ соответствовала самым высоким стандартам», - сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в регионе прошли и ожидаются беспрецедентные снегопады.

«Это очень серьезная нагрузка для коммунальных служб», - заключил Воробьев.

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья, что в понедельник в регионе сохранится сильный снег, местами ожидается метель. Также на дорогах будут снежные заносы и гололедица.

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