РИАМО - 10 янв. Поток пассажиров столичного аэропорта Домодедово в период с 30 декабря по 9 января 2022 года составил 793 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

Отмечается, что в новогодние праздники 2022 года поток пассажиров увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Ранее сообщалось, что по данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, наибольший поток пассажиров, въезжающих и выезжающих из Москвы, ожидается 30 декабря.

Ожидалось, что в этот день столичными аэропортами воспользуются на 33% больше людей, чем обычно. При этом предполагалось, что количество пассажиров, уезжающих с московских вокзалов 30 декабря, вырастет на 100-150%.