РИАМО - 10 янв. ВТБ повысит ставки по ипотеке до 10,3% с 11 января 2022 года. В банке отмечают, что рост связан с поднятием ключевой ставки ЦБ. Об этом сообщает kp.ru.

Представители банка отметили, что рост не коснется ипотечных кредитов, которые были взяты до 11 января.

Помимо этого, сохранятся и льготные условия по ипотечным госпрограммам.

В прошлом году ключевую ставку ЦБ поднимали 7 раз. Последнее повышение было 17 декабря, сейчас ставка равна 8,5%. Это максимальное значение с осени 2017 года.

Ключевая ставка — это минимальный процент, под который коммерческие банки берут кредиты у Центробанка. Именно величина ставки определяет скорость развития экономики и инфляцию в стране.