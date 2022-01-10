РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. В подмосковной Балашихе за минувшие сутки выявили 11 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 34 159 случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

1 197 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за прошедшие сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 652 216 случаев инфицирования. Скончалось 12 520 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 602 211 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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