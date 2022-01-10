РИАМО - 10 янв. К выходу с новогодних каникул на учебу необходимо готовиться заранее. При этом стоит обозначить цели, которые планируется достичь в новом году, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Оксана Голерова.

Новогодние каникулы – отличное время для отдыха, встреч с близкими и друзьями, путешествий, составления планов и реализации творческих идей. После такого насыщенного и активного отдыха обычно бывает непросто настроиться и переключиться на привычный распорядок дня.

«Примерно в середине новогодних каникул следует начать плавно и постепенно подготавливать себя к привычному учебному режиму. Для этого можно воспользоваться «Правилом трех секторов». Нарисуйте круг и разделите его на три части. Назовите их так: «Здоровье», «Рабочее пространство», «Цели и планы». Именно над этими сферами жизни вам и нужно будет поработать, чтобы обеспечить себе комфортный переход от отдыха к учебе», – отметила Голерова.

В секторе «Здоровье» стоит отметить все дела, которые связаны с заботой о своем здоровье. Например, сюда можно вписать рациональное распределение нагрузки в течение дня и другие способы заботы о своем организме. Каждый день отмечайте, что вы уже сделали и насколько процентов вернулись к прежнему распорядку дня, добавила психолог.

По ее словам, в секторе «Рабочее пространство» нужно отмечать все активности, связанные с подготовкой рабочего места и пространства дома для комфортной учебы.

«Аккуратно разложить учебники и тетради, составить новое красочное расписание уроков, обновить канцелярские принадлежности, выбросить все ненужные записи, удалить старые файлы в компьютере – все это можно вписать в сектор «Рабочее пространство». Такой подход поможет создать комфортные условия для возвращения в школу и внутренне настроиться на учебу. Здесь также нужно отмечать прогресс в процессе подготовки к рабочим будням», – подчеркнула Голерова.

Специалист пояснила, что в секторе «Цели и планы» стоит записать все, к чему вы стремитесь в этом учебном полугодии и чего собираетесь достичь. Это могут быть цели, связанные с учебой, спортом, творчеством, а также саморазвитием, освоением новых навыков и налаживанием взаимоотношений.

Кроме того, рекомендуется наполнить первые рабочие дни приятными событиями. К примеру, можно завести новый ежедневник, блокнот или планер для записей важных дел и событий.

«Начните с того, что на первую рабочую неделю придумайте приятные события, которые продлят ощущение праздника. Например, в понедельник – съесть что-нибудь вкусное, во вторник – посмотреть любимый фильм, в среду – покататься на «ватрушках» или сходить на каток. В четверг можно уделить время своему хобби, а в пятницу придумать, как провести время в кругу семьи. У каждого человека получится свой уникальный список», – отметила педагог-психолог.

Если у ребенка во время учебы возникают проблемы с социализацией, поведением или освоением учебной программы, с которыми родители не могут справиться самостоятельно, можно записаться в Городской психолого-педагогический центр Москвы на бесплатную консультацию специалистов. Сделать это можно на официальном сайте центра.

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