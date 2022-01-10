РИАМО - 10 янв. К выходу с новогодних каникул на учебу необходимо готовиться заранее. При этом стоит обозначить цели, которые планируется достичь в новом году, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра Москвы Оксана Голерова.
Новогодние каникулы – отличное время для отдыха, встреч с близкими и друзьями, путешествий, составления планов и реализации творческих идей. После такого насыщенного и активного отдыха обычно бывает непросто настроиться и переключиться на привычный распорядок дня.
В секторе «Здоровье» стоит отметить все дела, которые связаны с заботой о своем здоровье. Например, сюда можно вписать рациональное распределение нагрузки в течение дня и другие способы заботы о своем организме. Каждый день отмечайте, что вы уже сделали и насколько процентов вернулись к прежнему распорядку дня, добавила психолог.
По ее словам, в секторе «Рабочее пространство» нужно отмечать все активности, связанные с подготовкой рабочего места и пространства дома для комфортной учебы.
«Аккуратно разложить учебники и тетради, составить новое красочное расписание уроков, обновить канцелярские принадлежности, выбросить все ненужные записи, удалить старые файлы в компьютере – все это можно вписать в сектор «Рабочее пространство». Такой подход поможет создать комфортные условия для возвращения в школу и внутренне настроиться на учебу. Здесь также нужно отмечать прогресс в процессе подготовки к рабочим будням», – подчеркнула Голерова.
Специалист пояснила, что в секторе «Цели и планы» стоит записать все, к чему вы стремитесь в этом учебном полугодии и чего собираетесь достичь. Это могут быть цели, связанные с учебой, спортом, творчеством, а также саморазвитием, освоением новых навыков и налаживанием взаимоотношений.
Кроме того, рекомендуется наполнить первые рабочие дни приятными событиями. К примеру, можно завести новый ежедневник, блокнот или планер для записей важных дел и событий.
Если у ребенка во время учебы возникают проблемы с социализацией, поведением или освоением учебной программы, с которыми родители не могут справиться самостоятельно, можно записаться в Городской психолого-педагогический центр Москвы на бесплатную консультацию специалистов. Сделать это можно на официальном сайте центра.
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