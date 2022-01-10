РИАМО - 10 янв. Власти Подмосковья должны оперативно реагировать на все обращения жителей, но при этом нужно бороться с фейковой информацией, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы традиционно видим обращения граждан. На все эти обращения прошу реагировать и устранять (нарушения - ред.)», – сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что в определенных случаях встречаются фейки – обращения с ложной информацией.

«Вы знаете, что у нас есть в законодательстве статья, предусматривающая наказание за то, что размещается ложная информация. Я прошу вас (зампреда правительства Подмосковья – руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Романа Каратаева - ред.) вместе с правоохранительным блоком обращать на это внимание», – заключил губернатор.