РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 10 янв. В Домодедове за сутки выявили 24 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 18 406 случаев Covid-19, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 1197 случаев заболевания.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 652 216 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 12 520 человек. Выздоровели и выписались 602 211 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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