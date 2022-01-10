РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 10 янв. В Щелкове 49-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве своего 48-летнего брата в ходе ссоры, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

9 января в ходе совместного распития спиртных напитков между обвиняемым и его братом произошел конфликт, мужчина нанес родственнику несколько ножевых ранений в область шеи и туловища. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершенного убийства обвиняемый был задержан сотрудниками Щелковского отдела вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Московской области. На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Следователем произведен осмотр места происшествия, изъята и изучена запись с камеры видеонаблюдения, проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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