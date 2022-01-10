РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. Жители городского округа Люберцы с 31 декабря по 10 января обратились во вопросам уличного освещения 5 раз, сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель главы администрации муниципалитета Василий Власов.

«Обращения были отработаны в установленные сроки. Два обращения — это поселок Октябрьский и три обращения — это поселок Малаховка», — сказал Власов.

В случае неисправной работы элементов освещения следует звонить в организацию «СК Энергострой» по номеру телефона: 8(915)479-84-47 или обращаться в соцсети управления ЖКХ администрации горокруга.