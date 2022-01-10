РИАМО - 10 янв. В Подмосковье с 12 до 24 часов понедельника сохранится сильный снег, местами метель. Также на дорогах будут снежные заносы и гололедица, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

Пешеходам при непогоде посоветовали избегать на улице деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, еще следует обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

При гололедице пешеходам рекомендовали передвигаться осторожно, не торопясь, еще при ходьбе нужно наступать на всю подошву и учитывать неровности дороги. Пожилым жителям региона при выходе на улицу следует брать с собой трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами.

Автолюбителям посоветовали быть осторожными на дороге, соблюдать установленный скоростной режим, аккуратно проезжать пешеходные переходы и перекрестки. В непогоду машину следует припарковать в гараже или подальше от деревьев.