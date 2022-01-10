РИАМО - 10 янв. В Подмосковье большое число жителей участвовали в организованных праздничных мероприятиях в новогодние каникулы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Большое количество наших жителей провели новогодние каникулы дома, в парках, на лыжне, на катках, много было отдыхающих в местах, где традиционно комфортно и удобно проводить время с семьей», - сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что популярностью в регионе пользовались музеи.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в организации (мероприятий - ред.)», - добавил губернатор.

В новогодние каникулы в 120 подмосковных парках было проведено свыше 1,5 тыс. мероприятий, также парк посетили порядка 1,5 млн человек.

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