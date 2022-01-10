РИАМО - 10 янв. Сведения в отношении ООО «СБК Строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков, так как компания нарушила контракт на замену радиаторов отопления в муниципальных квартирах в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

По представленным сведениям, администрация городского округа Подольск заключила с компанией контракт на выполнение работ по замене радиаторов отопления в муниципальных квартирах. Из-за нарушения фирмой условий исполнения контракта, администрация округа расторгла документ в одностороннем порядке.

На заседании комиссии подмосковного УФАС России ООО не представило документы, которые подтверждают устранение нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, которые принимали участие в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, региональное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СБК Строй» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.