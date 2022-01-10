РИАМО - 10 янв. Власти Подмосковья в новом году должны без раскачки приступить к реализации президентских, государственных и муниципальных программ в регионе, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша ключевая задача не изменилась с прошлого года. Она состоит в том, чтобы обеспечивать перемены, реагировать на все вызовы, которые в жизни происходят. Максимально эффективно реализовывать масштабные президентские программы, которые позволяют решать огромное количество стратегических проблем», – сказал Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Он отметил, что начало года не должно предполагать времени на раскачку.

«Нужно с первого дня взять наш регулярный темп, чтобы в конце года не кусать локти и не видеть «красные» зоны тех государственных и муниципальных программ, за которые мы с вами отвечаем», – заключил губернатор.