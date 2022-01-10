РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 10 янв. С начала января в Единую диспетчерскую службу Люберец поступило 2270 обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сообщил заместитель главы администрации городского округа Василий Власов в понедельник на оперативном совещании.

«Основное количество обращений — это справочные мероприятия МособлЕИРЦ. Справки — в связи с тем, что у нас в декабре были квитанции по МособлЕИРЦ. Это обоснует тот прирост обращений — более 500 обращений, которые были. Все обращения отработаны», — сказал Власов.

По системе «Инцидент» с 1 по 9 января обратились 10 раз. Из них большая часть касается работы управляющих компаний «Содействие» и «Самолет-Сервис». 10 обращений поступило и на портал «Добродел», 5 из них — по работе «Содействия».