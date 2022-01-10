РИАМО - 10 янв. За минувшие сутки в России скончался 741 Covid‑пациент, с начала пандемии число погибших от последствий коронавируса достигло 316 904, сообщает оперштаб.

За сутки в Москве умерло 70 Covid-пациентов, в Санкт-Петербурге – 62 человека, в Московской области – 42, в Нижегородской области – 30, в Свердловской области – 20 граждан.

За сутки в стране выявили 15 830 новых случаев заражения. При этом вылечились 19 890 человек.

С начала пандемии в стране выявили 10 666 679 случаев коронавирусной инфекции, всего врачи вылечили 9 706 802 пациента.

Единственным способом защиты от вируса остается вакцинация. Поставить прививку от Covid-19 может бесплатно любой желающий. Вакцинация проводится в пунктах при медучреждениях в общественных местах.

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