РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 10 янв. Расчистка внутридворовых проездов в жилом комплексе «Весенний» в подмосковном Подольске трактором будет производиться 10 и 11 января, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

Техника начнет работу от въезда на территорию, вдоль домов (параллельно дороги), затем будет проходить мимо дома №2 (подъезд 6, вдоль стройки), а после начнет очищать дорогу мимо домов (вдоль поля) до выезда с территории. В завершение трактор очистит проезды вдоль аллеи со стороны домов №№1 и 2, а также внутридворовые проезды у домов №№2 и 1.

Жителей просят убрать свои автомобили с проездов, а также оставить номера телефонов на панели или лобовом стекле машины для быстрой связи с владельцем.