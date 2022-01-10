РИАМО - 10 янв. В Московской области подтвердили 1197 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, всего в регионе выявили 652 216 случаев заражения, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Уровень коллективного иммунитета от инфекции в Подмосковье составляет 76,53%. Полностью вакцинировались в регионе 4 623 138 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-550-50-30. Также информацию о Covid-19 можно найти на региональном тематическом сайте https://covid.mz.mosreg.ru.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о высокой заболеваемости коронавирусом среди детей, так как у них очень низкий уровень иммунитета.

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